A presó tres homes enxampats in fraganti robant en un domicili

A presó tres homes enxampats in fraganti robant en un domicili

Sant Cugat

Redacció

27.10.2020 | 16:52

Els Mossos d'Esquadra de la comissaria de Sant Cugat van detenir dissabte tres homes, de 28, 21 i 19 anys, de nacionalitat xilena i veïns de Barcelona i Badalona, com a presumptes autors d'un robatori amb força. Els tres homes van passar a disposició judicial davant el jutjat en funcions de guàrdia, que va decretar el seu ingrés a presó. Els lladres acumulaven 25 d'antecedents entre tots tres.

Els fets van succeir el mateix dia al voltant de les 21 hores quan una patrulla realitzava de paisà tasques de seguretat ciutadana en prevenció a robatoris en força en domicilis i va ser alertada d'una alarma activada en un domicili del municipì. Els agents en arribar al carrer van veure a una persona vestida tota de fosc amb actitud de vigilància just a l'adreça de l'alarma. Aquesta persona quan va veure la patrulla es va amagar entre uns vehicles i va marxar del lloc caminant.

La dotació policial, en baixar del vehicle, va escoltar sorolls a l'interior de la casa on havia saltat l'alarma i va observar com sortien dues persones de l'interior, una d'elles amb una bossa a la mà. Les dues persones en veure la patrulla van fugir saltant a la casa en obres del costat i els agents van sortir corrents darrera seu per tal d'agafar-los. Durant la fugida el dos detinguts van tirar la bossa amb diferents objectes localitzats més tard.

La patrulla va poder agafar les dues persones a uns 250 metres del lloc dels fets i a uns metres més enllà al tercer detingut que havia marxat uns minuts abans caminant en detectar la patrulla.

Els agents es van adreçar a la casa on suposadament havien robat els detinguts i van observar com hi havia una finestra amb la persiana forçada i el vidre trencat i a l'interior estava tot regirat. A la bossa recuperada van localitzar joies, un ordinador portàtil i un tornavís.