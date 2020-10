Rosell veu en el toc de queda un "risc addicional" per a les víctimes del masclisme

Efe

26.10.2020 | 10:59

La delegada del Govern per a la Violència de Gènere, Victòria Rosell, ha admès aquest dilluns que el toc de queda suposa un "risc addicional" per a les dones víctimes de violència masclista, però ha descartat que el perill sigui el mateix que durant el confinament total de la passada primavera.

Així ho ha sostingut durant una entrevista a TV3, en què ha cridat a "no abaixar la guàrdia" i ha recordat als qui pateixen violència de gènere que, fins i tot durant l'horari del toc de queda, poden sortir per denunciar o anar al metge: "Poden anar a qualsevol lloc on puguin verbalitzar aquesta violència".

Un dia després que l'Executiu hagi implantat un nou estat d'alarma que avala el confinament domiciliari nocturn, Rosell ha reconegut que "efectivament" el toc de queda suposa "un risc addicional", com també ho és el "teletreball", però ha opinat que no tindrà les mateixes conseqüències. "No és el mateix un toc de queda nocturn, que 24 hores al dia convivint amb l'agressor", ha dit.