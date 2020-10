Les eleccions a rector de la UAB es fan demà i dimecres

26.10.2020 | 11:48

Demà, dimarts, a les 10 h, s'obrirà el termini per participar a les eleccions a rector de la UAB, que finalitzarà el dimecres, 28, a les 16 h. Es desenvoluparan exlcusivament per votació electrònica i es podrà emetre el vot a travès de qualsevol ordinador o dispositiu mòbil amb connexió a internet. Javier Lafuente, catedràtic d'enginyeria química, encapçala l'única candidatura presentada per assumir el càrrec. Aquesta és la primera vegada que les eleccions a rector es fan electrònicament. El motiu és la pandèmia de la Covid-19