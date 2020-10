25.10.2020 | 13:53

El Consell de Ministres extraordinari d'aquest diumenge ha aprovat un nou estat d'alarma per a tota Espanya de 15 dies que té intencions de tenir continuitat al menys durant els pròxims sis mesos si el Congrés l'aprova, segons assenyala el Govern en el text del decret. La decisió obliga a un toc de queda obligatori per a tot el país des de les onze de la nit fins a les sis del matí. A més del confinament nocturn, s'estableix la restricció de reunions socials i la prohibició d'anar d'unes comunitats autònomes a altres excepte causes justificades com anar al treball o al metge. Aquestes mesures de moment només s'aproven per a 15 dies. L'autoritat delegada en l'aplicació de l'estat d'alarma recau sobre els presidents autonòmics, que podran avançar o endarrerir el toc de queda una hora, però no eliminar-lo. Espanya limita al màxim la mobilitat però no tanca les fronteres i marca excepcions per a Canàries per exemple, una de les comunitats amb millors dades, per a salvar en la mesura del possible el turisme.