Vergés no descarta el toc de queda, però espera a veure l'impacte de restriccions

Redacció

23.10.2020 | 12:01

La consellera de Salut, Alba Vergés, ha dit aquest divendres que el Govern no descarta aplicar el toc de queda, tot i que ha emfatitzat que s'ha de decidir des de Catalunya, i ha emplaçat a prendre la decisió després de l'anàlisi de les restriccions a la restauració aplicades fa una setmana.

En declaracions a TV3, ha assenyalat que el Govern estarà atent al comportament de la ciutadania durant el cap de setmana perquè no es repeteixin imatges d'aglomeracions com les viscudes al Montseny i ha recordat que les mesures de restricció no només afecten l'hostaleria, sinó que també es requereix la responsabilitat de la resta de la població.

"Ens hi juguem molt, esperem que aquest cap de setmana la gent hagi pogut veure que és necessària la contribució de tothom. No és només una qüestió de bars i restaurants, és una qüestió de tots. Contenir el creixement fent el mínim necessari", ha insistit.