Les empreses d'atenció domiciliària sol·liciten més serveis d'atenció a les persones amb dependència

23.10.2020 | 12:14

L'arribada de la possible segona onada de rebrot de la Covid-19 està posant en alerta a institucions, hospitals, residències i, sobretot, a les famílies que tenen familiars en situació de dependència. L'incertesa viscuda en els últims mesos sobre la seguretat i protecció dels pacients provoca un augment de la demanda de l'atenció domiciliària com opció per a moltes famílies. Així ho confimena des de Qida, una startup especialitzada en atenció domiciliària de qualitat, que ha experimentat un creixement d'un 50 per cent en els últims tres mesos.