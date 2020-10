La Fiscalia demana imputar Gordó pel blanqueig a CDC mitjançant donacions

Efe

23.10.2020 | 12:05

La Fiscalia Anticorrupció ha demanat al jutge del cas del 3% que citi a declarar com a investigat l'exconseller de Justícia i exgerent de CDC Germà Gordó, després que l'extresorer Daniel Osàcar el responsabilitzés del sistema de blanqueig de capitals mitjançant donacions d'alts càrrecs.

Segons han informat a Efe fonts jurídiques, el fiscal José Grinda considera que la declaració en seu judicial d'Osàcar de dimarts passat posa de manifest que el sistema de blanqueig mitjançant donacions -conegut com a "barrufeig" - va ser ideat per Germà Gordó, per la qual cosa creu necessari interrogar-lo en aquesta peça separada que deriva del cas 3%.

Gordó ja està investigat en la causa principal del 3%, en la qual el jutge de l'Audiència Nacional José de la Mata indaga el presumpte pagament de comissions il·lícites d'empresaris a CDC a canvi d'obra pública, i si el jutge accepta la petició de la Fiscalia sumaria una nova imputació per l'anomenat "barrufeig".