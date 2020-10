Torrent oficialitza el compte enrere cap a les eleccions el 14 de febrer

21.10.2020 | 10:51

El president del Parlament, Roger Torrent, ha oficialitzat avui davant el ple de la cambra catalana l'inici del compte enrere cap a la convocatòria automàtica d'eleccions, previstes per al 14 de febrer. En l'arrencada de ple, Torrent ha donat lectura a la comunicació a la cambra sobre la impossibilitat d'investir un substitut de l'inhabilitat Quim Torra com a president de la Generalitat.Un cop "consultats els representants" dels grups parlamentaris, ha dit Torrent, es "constata que no ha estat possible proposar a la plena un candidat" a la presidència.

La comunicació serà publicada aquest mateix dimecres al Butlletí Oficial de Parlament de Catalunya i activarà el termini de dos mesos preceptiu, esgotat el qual, si no hi ha hagut investidura, seran convocades automàticament eleccions a Catalunya per 54 dies després, és a dir, el diumenge 14 de febrer.