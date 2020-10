Sàmper parlarà amb Trapero, però no diu si li tornarà el comandament dels Mossos

21.10.2020 | 12:09

El conseller d'Interior, el terrassenc Miquel Sàmper, ha anunciat avui que en els pròxims dies o setmanes parlarà amb el major Josep Lluís Trapero, després de ser absolt per l'Audiència Nacional, però no ha aclarit si li oferirà tornar a comandar els Mossos d'Esquadra perquè encara no ho han pactat ni pensat.

En una compareixença telemàtica, Sàmper ha celebrat la sentència que absol Trapero, la intendent dels Mossos Teresa Laplana, l'exsecretari general d'Interior César Puig i l'exdirector de la policia autonòmica Pere Soleer, que al seu entendre "reafirma" la professionalitat de la policia autonòmica després d'un procés "injust" en què es va posar en dubte.

El conseller ha assegurat que en els pròxims dies o setmanes parlarà amb Trapero, Laplana, Puig i Ferrer per analitzar el seu futur professional un cop han estat absolts, si bé ha evitat concretar si oferirà al major la seva restitució perquè torni a comandar els Mossos ni si ho acceptaria si aquest li ho demanés: "No hi ha en aquest cas cap solució parlada ni pactada, ni tan sols pensada", ha dit.