El TSJC manté per ara el tancament dels bars imposat pel Govern

20.10.2020 | 12:23

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TJSC) ha acordat mantenir per ara el tancament dels bars, restaurants i sales de joc que va imposar la Generalitat per evitar el contagi del coronavirus, en rebutjar la suspensió cautelaríssima d'aquesta mesura que van sol·licitar els sectors afectats.

Així ho ha decidit la secció tercera de la sala contenciosa del TSJC en quatre actuacions en què desestima les mesures cautelaríssimes perquè el tancament decretat pel Govern quedés sense efecte fins resoldre el fons de l'assumpte, sol·licitades per la Federació Catalana d'Associacions d'Activitats de restauració i Musicals, el Gremi de restauració de Barcelona, l'Associació Nacional de Professionals Autònoms de Teràpies Naturals i l'Associació Nacional d'Empresaris de Màquines Recreatives.

La sala ha donat de termini a la Generalitat fins a la una de la tarda d'avui perquè presenti les al·legacions sobre el fons de l'assumpte que consideri oportunes per defensar la vigència de les restriccions que va acordar la setmana passada, entre elles el tancament de bars i restaurants -que només poden obrir per a lliurament a domicili o recollida al local-, i que van entrar en vigor el divendres 16 d'octubre després de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat (DOGC).