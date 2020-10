El TC revisarà el no del Suprem a Junqueras per ser eurodiputat

20.10.2020 | 11:43

El Ple del Tribunal Constitucional revisarà les decisions del Tribunal Suprem que van negar la immunitat al líder d'ERC Oriol Junqueras i van rebutjar donar permís a l'exvicepresident de la Generalitat per sortir de presó i accedir a l'acta d'eurodiputat, han informat avui fonts jurídiques.Els magistrats tenen previst admetre a tràmit els recursos contra les actuacions del Suprem relacionats amb l'estatut i abast de la seva immunitat com a eurodiputat electe, un assumpte sobre el qual es va pronunciar el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) després d'una consulta 'el tribunal que va jutjar el procés.

Junqueras va ser proclamat eurodiputat electe el 13 de juny de 2019, un dia després d'acabar el judici del procés, i el dia 14 la Sala va rebutjar excarcerar-lo per complir els tràmits necessaris per assumir l'acta i va plantejar la qüestió prejudicial al TJUE.

Quatre mesos després, el líder d'ERC va ser condemnat a 13 anys de presó i 13 d'inhabilitació, encara que la sala va deixar en suspens aquesta segona pena a l'espera del dictamen del TJUE, sobre si el polític havia d'haver rebut permís per prendre possessió a l'Eurocambra.

La resposta d'Europa, que va arribar al desembre, va ser que Junqueras hauria d'haver gaudit d'immunitat com a eurodiputat des de la proclamació dels resultats, malgrat la qual cosa el Suprem va acordar mantenir-lo a la presó en considerar innecessari demanar al Parlament Europeu que li aixequés la immunitat, ja que la condemna ferma a tretze anys de presó l'inhabilitava com a eurodiputat.

Sobre la taula del TC també hi ha diversos recursos de l'expresident català Carles Puigdemont contra diverses actuacions del Suprem, en concret dues del 2019 que van confirmar la decisió del jutge instructor del sumari del procés, Pablo Llarena, de declarar-lo en rebel·lia al costat de quatre exconsellers fugits de la justícia; i el rebuig a la seva petició de deixar sense efecte les ordres nacionals de detenció i ingrés a la presó que aquest magistrat va dictar contra ell.

També haurà d'estudiar el Constitucional un recurs de Ciutadans contra diversos acords de la Mesa del Parlament, un d'ells de 26 de novembre de 2019, amb el que va aprovar, amb els vots de JxCat, ERC i la CUP, la polèmica resolució que va suspendre parcialment el TC per les referències al dret a l'autodeterminació i a la reprovació a la monarquia, al·lusions que es van recuperar per la via de les esmenes.