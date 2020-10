Demanen regular l'accés al medi natural

Per les aglomeracions al Montseny

20.10.2020 | 12:31

El Consorci Forestal de Catalunya (CFC) ha demanat avui a la Generalitat, la Diputació i als grups parlamentaris que adoptin mesures per regular l'accés al medi natural, després de les aglomeracions de visitants registrades el cap de setmana a la muntanya de Montseny. El CFC, que agrupa els propietaris forestals de Catalunya, ha lamentat, en un comunicat, que "es fomenti el consum desmesurat de natura, al temps que es limita la gestió forestal sostenible".Per això, ha anunciat que demanarà als diferents partits polítics amb representació al Parlament de Catalunya que adoptin mesures de regulació de l'accés al medi natural, "i que es recuperi el full de ruta per als usos de bosc que fa anys que està parat".

La petició la fan després de "l'efecte d'un cap de setmana en què espais com el Parc Natural de Montseny han tornat a registrar una sobredimensionada afluència de visitants", tot i la crida de les autoritats a limitar la mobilitat. Segons el Consorci, la regulació de l'ús públic de el bosc és un debat recurrent i un problema "creixent" perquè opina que les diferents administracions "no ho afronten de manera decidida".

Per això ha emplaçat els diferents partits a "obrir un debat sobre la política forestal" i a incloure en els seus programes electorals les propostes "que facin possible disposar d'un full de ruta que fa temps que reclama, per gestionar amb eficiència un espai que representa el 60% del territori català".

L'organització de silvicultors de Catalunya demana una regulació "de l'ús social de l'espai que no atempti contra els drets dels titulars dels terrenys" i adverteix que "una massificació que afecta la biodiversitat i abusa de la propietat privada".Segons aquesta associació, hi ha hagut "un increment descontrolat de consum de natura" i posa com a exemple aquest cap de setmana, amb centenars de vehicles "ocupant espais protegits o amb deixalles abandonades al bosc, que suposa un perjudici directe a nivell ambiental, econòmic i també social".

"Aquesta massificació -segons el CFC- porta a la degradació de molts espais singulars i a la deterioració de la biodiversitat, a la pèrdua de la tranquil·litat que moltes espècies necessiten, i de la proliferació d'abusos sobre les propietats privades".

Els propietaris forestals també es queixen que la promoció de l'ús de bosc "no s'acompanya d'una regulació apropiada" i que han d'assumir "les despeses de gestió i conservació de les finques".

L'entitat també considera "un contrasentit i una greu irresponsabilitat que mentre sembla que hi ha barra lliure pel consum desmesurat de natura, es dona la paradoxa que creixen les limitacions i restriccions a la gestió forestal sostenible imposades pel Departament de Territori, sota el pretext de la conservació i millora de la biodiversitat".