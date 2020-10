Les xifres de la Covid segueixen en ascens el primer cap de setmana sense bars

19.10.2020 | 11:08

Les xifres de la COVID-19 segueixen en augment a Catalunya (2.835 nous contagis en les últimes hores) a l'espera que les restriccions donin resultat, en el primer cap de setmana sense bars i restaurants quan molts ciutadans han optat per reunir-se als parcs i visitar espais com el de Montseny.El nombre de persones contagiades per la COVID-19 continua pujant i en les últimes hores s'han sumat 2.835 nous casos, 16 morts i 115 ingressats més als hospitals.

El risc de rebrot també puja i supera els 400 punts fins 406,93 quan ahir era de 392,06 punts, però la Rt (velocitat de reproducció) ha baixat quatre dècimes, fins al 1,30 (1,34 ahir).

Segons les dades de l'evolució epidemiològica, el total de casos confirmats de coronavirus des de l'inici de la pandèmia és de 199.979, dels quals 172.924 són positius confirmats per PCR.

La dada que segueix sent més preocupant és l'augment de persones hospitalitzades, que s'ha situat en 1.218, 115 més que ahir, amb 213 pacients greus a les UCI, nou més que la vigília.

A més de les restriccions, el Govern posa en marxa noves mesures sanitàries i el departament de Salut ha començat a utilitzar a Girona una nova tècnica per detectar casos de COVID-19 basat en la automuestra, amb la qual cada persona recull la seva pròpia mostraen passar durant cinc segons un bastonet per les fosses nasals.

Amb la previsió d'agilitzar d'aquesta manera la presa de mostres, encara que es farà sota supervisió mèdica, la Conselleria de Salut calcula que a Catalunya es podran realitzar unes 24.000 proves més al dia, que se sumaran a les 30.000 diàries que es fan actualment.

La consellera de Salut, Alba Vergés, ha explicat que començaran aplicant aquesta tècnica a les escoles, a partir de Primer d'ESO, i entre el personal de residències i centres hospitalaris.

Des de l'àmbit científic segueixen arribant les advertències i avui mateix el metge i investigador català Salvador Macip, que actualment exerceix a la Universitat de Leicester (Gran Bretanya), ha considerat que no s'hauria de descartar un confinament temporal a Catalunya encara que com a "últim recurs" .

La física i investigadora del Grup de Biologia Computacional i Sistemes Complexos de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) Clara Prats, de la seva banda, calcula que Catalunya arribarà, en el termini d'una setmana o deu dies, al llindar de 500 casos de malalts de COVID-19 per 100.000 habitants.

Així les coses, sobre la taula hi ha la possibilitat de noves restriccions i alguns miren a París. El vicepresident i conseller d'Economia, Pere Aragonès, ha afirmat que el toc de queda "no està sobre la taula", però no descarten "cap mesura més intensiva en el futur".

Pel que fa a les ajudes per a sectors més danyats per les restriccions, Aragonès ha assegurat que la partida de 40 milions d'euros per a bars i restaurants pot ser ampliable si cal.

La previsió de la Generalitat és aprovar el paquet d'ajudes acordat per a la restauració dimarts que ve, de manera que es puguin començar com més aviat els tràmits per sol·licitar-les.

Per intentar pal·liar les conseqüències econòmiques d'aquesta crisi sanitària i econòmica, Aragonès ha tornat a "exigir" al Govern de Pedro Sánchez que ajorni el cobrament de determinats impostos com l'IVA o l'IRPF, insistint en la demanda que va fer ahir a través d'una carta adreçada al president.

Mentre es creuen cartes i s'adopten mesures, els catalans han viscut el seu primer cap de setmana sense bars ni restaurants i, la seva immensa majoria, han complert amb les normes.

Amb excepció d'alguns, com "El Mordisco" de Barcelona, que ja han rebut la visita de la Guàrdia Urbana per posar en marxa el procediment sancionador.

Com ja va passar durant l'estat d'alarma, els catalans han respectat les restriccions, amb algunes excepcions. Així, els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de Barcelona han desenvolupat la passada nit diverses actuacions per incompliment de les normes que s'han saldat amb 573 persones desallotjades i 112 denunciades.

En una masia del Catllar (Tarragona), els Mossos han clausurat aquesta matinada una festa que incomplia les mesures sanitàries i la policia ha denunciat l'organitzador per incomplir les mesures anti-COVID i una altra persona en possessió de drogues.

El tancament de bars i restaurants ha afavorit que molts aprofitessin el dia de sol per reunir-se en parcs i jardins i també els desplaçaments a zones de muntanya.

La gran afluència de persones al Parc Natural de Montseny el cap de setmana s'ha tornat a repetir aquest, de manera que la Diputació de Barcelona, que és la responsable de la seva gestió, ha optat per tancar les àrees de pícnic, augmentar el nombre d'informadors i iniciar una campanya de sensibilització.