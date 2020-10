El Govern no descarta un toc de queda si la pandèmia empitjora

19.10.2020 | 12:07

El vicepresident del Govern amb funcions de president, Pere Aragonès, ha assegurat avui que l'executiu català "no es planteja" de moment imposar un toc de queda a Catalunya, però tampoc ho descarta si empitjora la situació de la pandèmia de Covid-19.A dia d'avui, ha dit en declaracions a la Cadena Ser, la imposició d'un toc de queda com succeeix a d'altres punts d'Europa "no està damunt la taula" del Govern, tot i que "aquest virus ens ha ensenyat que no podem descartar per principi cap mesura".Aragonès ha assenyalat que en aquest moment el Govern se centra a fer efectiu el "compliment de les mesures" ja adoptades, com el tancament de bars i restaurants o la prohibició del consum de menjar i beguda a l'aire lliure, per al compliment del qual s'està "coordinant" amb l'administració local.

Demà dimarts, ha indicat, el Govern preveu aprovar mesures per ajudar els sectors afectats, de manera que es pugui iniciar com més aviat millor la petició d'ajudes per part d'aquests negocis, amb un "procediment senzill" i "agilitat en el cobrament".Aragonès ha recordat que ha demanat per carta al president del Govern central, Pedro Sánchez, una moratòria en el pagament de l'IVA, l'Impost de Societats i les cotitzacions de la Seguretat Social per als sectors més afectats per les mesures contra la Covid-19.D'altra banda, Aragonès ha evitat confirmar si serà ell qui acudeixi a la propera cimera de presidents autonòmics, si bé ha garantit que el Govern "hi serà present".