Catalunya obliga els comerços de 24 hores a tancar de les 10 de la nit

Redacció

19.10.2020 | 13:29

El Procicat ha aprovat aquest dilluns que els comerços oberts 24 hores tanquin a les 22.00 i no puguin reobrir fins a les 7.00 hores, com a mesura per a evitar la propagació del coronavirus. Amb aquesta mesura es pretén evitar els botellots, sobre els que les autoritats sanitàries catalanes adverteixen que constitueixen un focus de contagi de Covid-19. La mesura ha estat avançada avui, a primera hora, per Miquel Sàmper, conseller d'Interior, en una entrevista a TVE. El Procicat és l'organisme que proposa les estratègiques per a combatre la propagació de la pandèmia