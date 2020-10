Entren en vigor les noves restriccions a Catalunya en publicar-se al DOGC

16.10.2020 | 11:24

Les noves restriccions decretades pel Govern per a la contenció de la covid, com el tancament de bars i restaurants, han entrat en vigor després de publicar-se aquesta matinada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), a excepció de tres apartats que condiciona a la prèvia autorització per part de Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. El Govern no ha esperat a tenir l'aval del TSJC per publicar aquesta resolució del Departament de Salut, que signen la consellera Alba Vergés i el titular d'Interior, Miquel Samper, amb les noves mesures per a la contenció del brot epidèmic, que en els últims dies ha disparat la xifra de nous contagis a la comunitat catalana.

Després de rebre la petició de la Generalitat, el TSJC va demanar ahir al matí a l'administració autonòmica que aclarís, de manera urgent, quines de les seves mesures per frenar la pandèmia a Catalunya afectaven drets fonamentals.

A més, la sala contenciosa de l'alt tribunal català va instar el Govern a esmenar alguns defectes de forma de l'escrit remès, en el qual no figurava ni signatura, ni data ni el nombre de decret que se sotmet a revisió del TSJC.

En aquest sentit la resolució publicada aquest divendres al DOGC indica que, fins que no es pronunciï el TSJC, queden en suspens els apartats 4, relatiu a reunions o trobades de familiars i de caràcter social, el 6, pel que fa a les mesures que afecten els actes religiosos, i el 12, sobre activitats docents universitàries.

Tal com havia anunciat el Govern, mitjançant la resolució es suspenen les activitats de restauració, en tota mena de locals i establiments, que es poden prestar exclusivament mitjançant serveis de lliurament a domicili o recollida en l'establiment amb cita prèvia.

En aquest sentit, el govern català argumenta que l'àmbit de la restauració "facilita la interacció social més enllà de persones que configuren les bombolles de convivència estables i durant l'estada en locals i establiments de restauració es donen factors de risc més elevats que en altres activitats".

No obstant això, queden exclosos d'aquesta suspensió dels restaurants dels hotels i altres allotjaments turístics, que poden romandre oberts sempre que sigui per a ús exclusiu dels seus clients.

La resolució estableix en l'apartat 2, amb caràcter de recomanació general a la població, que s'evitin els desplaçaments no essencials i es romangui en el domicili "tant com sigui possible atès que la mobilitat generalitzada, encara amb les mesures de seguretat recomanades, ajuda a disseminar la infecció".

En l'apartat 3 fa referència al reforç de les mesures de prevenció i higiene en els centres de treball, fent èmfasi en les mesures que permetin "limitar al màxim la mobilitat de persones treballadores, prioritzant el treball a distància, el teletreball i les reunions telemàtiques".

En l'apartat 4 es manté la prohibició de les reunions o trobades (familiars i de caràcter social) de més de sis persones, llevat que pertanyin a la mateixa "bombolla de convivència".

La resolució estableix mesures de control de l'accés i de l'aforament en temps real per als locals i establiments de comerç minorista de més de 400 metres quadrats i dels que estan ubicats en establiments comercials col·lectius, amb mesures organitzatives per garantir la distància de seguretat i la limitació d'aforament a un 30%.

En l'apartat 6, relatiu als actes religiosos i cerimònies civils, es limita l'assistència al 50% de l'aforament, percentatge que també s'aplica a equipaments esportius i per a les activitats culturals d'arts escèniques i musicals, cinema o exposicions en recintes estables, tant en espais tancats com a l'aire lliure, amb preassignació de localitats i registre de dades de contacte.

D'altra banda, queden ajornades totes les competicions esportives previstes a Catalunya, a excepció de les competicions oficials d'àmbit estatal, internacional i professionals, i se suspèn l'obertura al públic dels parcs i fires d'atraccions.

En l'apartat 12 s'estableix, amb l'acord de Consell Interuniversitari de Catalunya, la suspensió de la docència teòrica presencial en l'àmbit universitari, i l'organització de les classes en format virtual, sense afectar a altres activitats, com les pràctiques.

Precisa la resolució que no resulten afectades les activitats docents, activitats de lleure infantil i juvenil (incloses les extraescolars) i activitats d'intervenció socioeducativa (serveis d'intervenció socioeducativa i centres oberts), incloent el transport escolar.