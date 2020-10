Catalunya suma 2.251 nous contagis i 26 morts més per la Covid

La crisi del coronavirus

15.10.2020 | 11:45

La situació epidèmica a Catalunya s'agreuja amb la suma les últimes 24 hores de 2.251 nous contagis, 26 morts i 38 hospitalitzats més, amb la qual cosa són ja 1.062 els pacients ingressats per Covid, dels quals 188 són a l'UCI, un menys que ahir. Terrassa ha sortit de la llista de dotze localitats amb un major risc de rebrot.

Segons les dades de l'evolució epidemiològica actualitzades avui pel Departament de Salut, l'índex de creixement potencial o risc de rebrot (EPG) segueix pujant i s'ha situat en 378,41, un total de 16,31 punts més que ahir, amb una velocitat de reproducció de la malaltia de 1,39, dues centèsimes més que el dia anterior. El total de casos confirmats de coronavirus des de l'inici de la pandèmia és de 191.445, el que suposa 2.251 nous contagis des d'ahir, dels quals 164.739 són positius confirmats per PCR, 2.079 les últimes 24 hores.

La dada que segueix sent més preocupant és el constant increment de persones hospitalitzades, que s'ha situat en 1.062, 38 més que ahir, amb 188 pacients greus a les UCI, un menys que el dia abans.Durant els últims set dies els hospitals catalans han ingressat a 119 persones a les UCI, la xifra més alta en aquesta segona onada de l'epidèmia.

El total de morts per la Covid-19 se situa avui en 13.562, dels quals 26 han estat reportats les últimes 24 hores, i 109 dels quals han mort els últims set dies, una xifra similar d'òbits a la que es produïa a finals de maig.

Per comarques, les que presenten avui un major risc d'extensió de l'epidèmia (EPG) són les Garrigues (2.200), Osona (1.051), la Segarra (936,3), el Baix Ebre (593,17), l'Alt Urgell (493), el Priorat (484,4), el Baix Empordà (472,8), l'Alt Empordà (458,6), Barcelonès (449), l'Urgell (451,4), el Vallès Oriental (441,6) i el Gironès (440,3).

La comarca del Barcelonès, la més poblada i densa de Catalunya, presenta avui un índex EPG de 449,06 -18 punts més que ahir- i una taxa de reproducció de virus (Rt) d'1,47, quan ahir era d'1,44.

Pel que fa als municipis, els que estan avui en major risc de rebrot de Covid-19 són Manlleu (1.571,7), Vic (1.345,7), Tortosa (936,7), Mollet de Vallès (894,5), Salt (795,7), Martorell (808,8), Figueres (878,2), Vilafant (728,03), Salou (852,8), Granollers (737,84), Sant Just Desvern (662,78), Mataró (624), Palafrugell (655,7), Manresa (565,63), Sant Vicenç dels Horts (554,17) i Santa Coloma de Gramenet (518,22).

A la ciutat de Barcelona l'índex EPG de risc de rebrot ha augmentat des d'ahir i se situa en 444,64 (426,4), amb una velocitat de transmissió de virus (Rt) d'1,58.