Brots de Covid-19 en diverses àrees de l'hospital Vall d'Hebron

La crisi del coronavirus

15.10.2020 | 11:51

L'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona ha detectat en les últimes 48 hores diversos brots de Covid-19 a diverses àrees d'aquest centre, que s'estan investigant i aïllant, segons ha informat aquest equipament sanitari.De moment, es desconeix el nombre de professionals sanitaris afectats ni en quines àrees concretes s'han produït els brots, en un recinte que compta amb tres grans edificis hospitalaris d'atenció a pacients i altres destinats a docència i investigació, amb unes 7.000 persones treballant, als quals se sumen els milers de pacients que el visiten cada dia.

Per fer front a aquests brots, des d'avui, dia 15, l'hospital més gran de Catalunya aplica noves mesures restrictives extraordinàries, entre d'altres, restringir les visites d'acompanyants per a tots els pacients ingressats.Excepcionalment, s'autoritza un acompanyant per pacient només en tres situacions: pacients pediàtrics, part i puerperi, persones amb dependència o discapacitat i en el procés de final de vida.

El gerent de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron, el doctor Albert Salazar, ha informat als treballadors i també als ciutadans de les mesures restrictives de les visites, que arriba als menjadors, que queden reservats exclusivament per a treballadors que facin una jornada de dotze hores i al personal de guàrdia.

Pel que fa als bars i restaurants per a familiars se seguiran les normes dictaminades pel Govern de la Generalitat, que ha dictat que es tanquin a partir d'aquesta mitjanit, si el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) avala aquesta mesura de contenció de la Covid-19.

A més, Salazar ha indicat a la nota informativa que tots els professionals que puguin estar afectats per un possible brot es faran una PCR diagnòstica el mateix dia en què es conegui, i que aquesta prova es farà a l'Antiga Escola d'Infermeria, que ha habilitat la planta 1 per a aquest ús.

Totes les sessions clíniques de l'Hospital es faran exclusivament per via telemàtica, sempre que siguin de més de sis persones.