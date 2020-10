Les escoles catalanes tenen uns 37.500 alumnes i docents confinats

14.10.2020 | 13:05

Les escoles catalanes tenen 37.489 persones confinades, de les que 35.497 són alumnes (el 2,47% del total d'estudiants), 1.694 docents i personal d'administració i serveis (1,03% de la plantilla) i 298 membres de personal extern.Segons les dades actualitzades aquest matí pel Departament d'Educació a través de l'aplicació Traçacovid, desenvolupada per la conselleria per a informar sobre les xifres de contagis i confinaments a les escoles i instituts, avui continua confinat un centre dels 5.131 que hi ha a Catalunya: l'escola d'educació infantil Montsant de Reus (Baix Camp), amb 37 persones i tres grups escolars de convivència en quarantena.

Els grups estables de convivència confinats després d'haver detectat algun cas positiu de Covid-19 són avui 1.531, dels 72.000 grups creats per a aquest curs escolar. Així doncs, el 2,13% dels grups estan en quarantena.

Des que va començar el curs escolar, el total de positius acumulats per la Covid-19 és de 6.498, dels quals 5.794 són alumnes, 637 són docents i personal d'administració i serveis i 67, personal extern.