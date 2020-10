El Govern preveu tancar bars i restaurants fins a final de mes

14.10.2020 | 12:38

El Govern de la Generalitat de Catalunya preveu tancar els bars i restaurants fins a final de mes a causa de el ràpid avanç de contagis de la Covid-19 en la comunitat, uns establiments als quals en principi només es permetrà oferir menjar per emportar.

Ja aquest matí, el secretari general de el Departament de Salut, Marc Ramentol, havia avançat que hi haurà restriccions en els aforaments, les precaucions i els horaris de bars i restaurants a tot Catalunya a partir de divendres que ve per intentar contenir l'avanç de l'epidèmia.

Diverses fonts de la Generalitat consultades per Efe no han volgut donar per confirmat el tancament de l'hostaleria, si bé no han desmentit aquesta possibilitat i han admès que s'inclinen per la mesura.

Des del Gremi de Restauració han informat a Efe que el Govern ens l'ha donat per definitiva la decisió, amb la qual en tot cas no estarien d'acord de implementar-se.

La Federació Catalana d'Associacions d'Activitats de Restauració i Musicals (Fecasarm) ha anunciat que recorrerà davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) el tancament o la limitació horària de bars i restaurants si finalment el Govern aprova la mesura.

Segons ha advertit la Fecasarm en un comunicat, en cas d'aprovar-se, l'entitat sol·licitarà al TSJC, com a mesura cautelaríssima, la suspensió de la vigència de la resolució, per considerar-la "desproporcionada i arbitrària".