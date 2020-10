La fiscalia rebutja rebaixar l'inhabilitació a Torra pel cessament com a diputat

14.10.2020 | 12:42

La Fiscalia s'ha oposat a escurçar la inhabilitació de l'expresident de la Generalitat Quim Torra, descomptant els mesos en què ha estat suspès com a diputat del Parlament, encara que accepta que cobri la pensió que li correspon pel seu càrrec en l'executiu català.

Segons han informat fonts jurídiques, la sala civil i penal del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha convocat avui dimecres a acusacions i defensa a una compareixença, per demanar la seva postura sobre aquests dos aspectes vinculats a l'execució de la sentència de Torra: la durada de la pena d'inhabilitació i el dret a cobrar la pensió d'expresident.

La defensa de Quim Torra ha argumentat davant la sala que s'haurien de descomptar quatre mesos a l'any i mig d'inhabilitació a què va ser condemnat per desobediència, ja que des del passat mes de gener està suspès del càrrec de diputat per decisió de la Junta Electoral, però la Fiscalia s'ha oposat a aquesta rebaixa.