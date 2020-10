El comerç es limitarà al 30 per cent d'aforament

14.10.2020 | 13:01

Les limitacions en las que està treballant la Generaliat també afectaran al comerç, que es reduirà al 30% l'aforament total permès per llicència. Es una mesura que podria ser efectiva divendres. S'haurà de garantir una distància mínima d'1,5 metres entre clients. En els locals comercials en què no sigui possible mantenir aquesta distància, es permetrà únicament la permanència dins del local d'un client.

L'obertura al públic dels establiments i locals comercials minoristes que tinguin una superfície útil d'exposició i venda superior a 400 metres quadrats resta condicionada a establir sistemes de control de l'accés i de l'aforament en temps real, ja sigui a través de personal o de mitjans de telecontrol.