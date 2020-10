La vicepresidenta Ribera inaugurarà demà el Fòrum de Turisme de Lloret de Mar

13.10.2020 | 12:19

La vicepresidenta quarta del Govern i ministra per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, Teresa Ribera, inaugurarà aquest dimecres l'edició 2020 del fòrum de turisme BTM, que arriba a Lloret de Mar amb la intenció d'aportar llum al sector, molt afectat per la pandèmia. Ribera contribuirà amb la seva presència telemàtica a la consolidació d'una cita que, organitzada per la Fundació Guitart, EFE i l'Agència Catalana de Turisme, s'ha convertit en referència i que, a la Costa Brava, es veu aquest any com a necessària per passar balanç de la temporada d'estiu i dibuixar els traços principals de la que ve.

El BTM, que constarà de dues jornades, el 14 i 15 d'octubre, arriba aquest cop amb un lema clarificador, "De la Zona Zero a la Nova Era", i comptarà amb primeres espases del sector, com la directora d'Innovació, Transformació digital i Inversions de l'Organització Mundial de Turisme, Natàlia Bayona.Els directors de Turisme de Madrid, Barcelona i Lloret de Mar, tres destins que marquen tendència a Espanya, compartiran taula i la realitat actual dels restaurants triestrellats l'exposarà el xef del Celler de Can Roca, Joan Roca, al costat de la vicepresidenta de l'Acadèmia Catalana de Gastronomia, Carme Ruscalleda.

Teresa Ribera inaugurarà la cita, després de la benvinguda com a organitzadores de la presidenta de la Fundació Guitart, Cristina Cabañas, i de l'Agència EFE, Gabriela Cañas, conscient que la primera ponència plantejarà l'obligació que el turisme respecti l'Agenda 2030 de desenvolupament sostenible tot i el llast de la pandèmia.A més de Bayona, estarà en aquesta primera cita del BTM el secretari general de la Confederació Espanyola d'Hotels i Allotjaments (CEHAT), Ramón Estella, membre també de la CEOE.

En aquesta primera jornada tindrà lloc així mateix una taula sobre xarxes socials amb presència de tres referències en matèria de gastronomia i viatges, com són Marta Sanahuja (Delicious Martha), Laura Conde (Gastronomistes) i Sara Amata (Salta Conmigo), que moderarà la responsable de Comunicació i Relacions Públiques de Vueling, Ana Fernández.

La tecnologia, que s'imposava progressivament en el sector, és peça clau en el turisme de la nova normalitat i ocupa un espai destacat en aquest fòrum, que per primera vegada s'organitza en format híbrid, amb part dels ponents a l'escenari de l'Hotel Guitart Central Park Aqua Resort de Lloret de Mar i part connectats telemàticament a través de la plataforma Livestorm.

Una sessió de l'exjugador de bàsquet Sergi Grimau, reconvertit en el que ell defineix com a "piròman emocional", ajudarà a dinamitzar un primer dia que tancarà el president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer.Cristina Cabañas i la directora d'Estratègia d'EFE, Soledad Álvarez, donaran la benvinguda als participants en la segona jornada, que començarà amb un col·loqui sobre el pes que ha tingut la comunicació en l'èxit o fracàs de les empreses i activitats en la pandèmia.

La conversa que protagonitzaran els xefs Joan Roca i Carme Ruscalleda busca aclarir també el futur de l'alta gastronomia i el present en plena crisi sanitària i, com a tancament del segon dia, el director general de Turisme de la Generalitat, Octavi Bono, extraurà les conclusions abans de la clausura a càrrec de Jaume Dulsat.

Cristina Cabañas explicava fa una setmana que, a Lloret de Mar, destinació que ocupa podi a Catalunya, s'han produït caigudes a l'agost d'entre un 60 i un 70 per cent i el BTM arriba aquest cop per ajudar a aclarir el futur d'un sector molt afectat i del qual depèn l'economia de moltes zones d'Espanya.