Els metges de primària inicien una vaga amb desunió sindical

13.10.2020 | 11:58

Els metges d'atenció primària de l'Institut Català de la Salut (ICS) han iniciat aquest matí amb desunió sindical la primera de quatre jornades de vaga, no tant per les reivindicacions que plantegen sinó pel moment en què es fa, en ple creixement de la segona onada de la pandèmia.Convocada pel sindicat Metges de Catalunya (MC), la vaga, prevista fins al proper dijous dia 16, reivindica "salvar i evitar el desmantellament del primer nivell assistencial, causat per la desídia dels seus gestors".

Uns 5.900 metges estan cridats a secundar les aturades, que reprenen les mobilitzacions que es van dur a terme a finals de 2018 en l'atenció primària de l'ICS i que Metges de Catalunya considera que no només no s'han resolt sinó que "el procés de destrucció massiva de l'assistència i de les condicions laborals de la plantilla ha anat a més".

La vaga no serà secundada, segons han anunciat, pels sindicats CGT i CSIF, ni tampoc per les agrupacions FOCAP ni Rebel·lió Primària, que consideren que ara no és el moment de fer protestes, a causa de la pandèmia, i que s'han d'afrontar des de tots els col·lectius sanitaris i no només el metge.

MC exigeix a l'ICS el compliment íntegre de l'acord de sortida de la vaga de 2018, que no s'ha desplegat en la seva totalitat, al seu parer, i l'increment de la plantilla per poder atendre les necessitats assistencials generades per la pandèmia.També reclama el sindicat metge la millora de les retribucions i recuperar el 30% del poder adquisitiu perdut pels professionals durant les retallades, segons els seus càlculs. Les urgències mèdiques funcionaran al 100% durant els quatre dies de vaga, segons han establert els serveis mínims dictats per la Generalitat.

La plantilla ordinària de facultatius de l'atenció primària serà del 25 per cent en les dues primeres jornades d'atur i del 33 per cent els altres dos dies, per a totes les especialitats.L'ICS determina el personal estrictament necessari per al funcionament dels serveis mínims i les persones designades han de rebre una comunicació formal perquè prestin aquest treball durant aquests quatre dies.

Metges de Catalunya ha convocat una protesta davant la seu de l'ICS a Barcelona aquest matí, a la qual ha convocat tots els metges de l'atenció primària sota el lema "Prou! #SalvemlaPrimària. Solucions ja!".