El rei i Sánchez arriben a Barcelona enmig de protestes independentistes

09.10.2020 | 11:18

Felip VI i el president del Govern, Pedro Sánchez, ja es troben a l'Estació de França per participar en el primer dels dos actes que tenen programats en la seva visita a Barcelona, enmig de les protestes dels independentistes per rebutjar la presència del rei. El cap de l'Estat ha arribat a les 10:30 hores a l'estació, situada al centre de la ciutat, entre fortes mesures de seguretat, a causa de les accions promogudes en els voltants per les associacions independentistes ANC i Òmnium Cultural. La protesta, secundada per JxCat, ERC i CUP, consisteix en una cadena humana des de l'Estació de França fins al monument de Colom per fer veure a Felip VI que "no és benvingut i que Catalunya no té rei".

Les iniciatives contra el cap de l'Estat van començar aquest dijous a la tarda quan unes desenes d'independentistes van cremar fotos amb la seva imatge en diferents municipis de Catalunya, Terrassa entre ells. Els Mossos d'Esquadra, la Policia Nacional, la Guàrdia Civil i la Guàrdia Urbana han desplegat un ampli cordó de seguretat per blindar la zona i impedir que els manifestants poguessin aproximar-se a l'estació, on s'ha interromput el servei de trens. Sánchez ha esperat el rei a l'exterior de l'estació, buidada de gent per evitar incidents, i ha intercanviat unes paraules amb ell abans d'accedir a l'edifici. Al vestíbul l'han rebut Teresa Cunillera, delegada de Govern a Catalunya; lPere Navarro, delegat especial del Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), l'entitat pública que organitza l'acte, i exalcalde de Terrassa; i el primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, el socialista Jaume Collboni.

Ni el president substitut de la Generalitat, Pere Aragonès, ni cap altre membre de la Generalitat participen en l'acte després de retreure al rei que està al capdavant d'una "monarquia corrupta" i que ha de demanar disculpes pel seu discurs de el 3 d'octubre de 2017 després el referèndum il·legal.A la plantada s'hi ha sumat Ada Colau, presidenta del CZFB, que ha justificat la seva absència en què Felip VI ha de donar explicacions sobre la fortuna del seu pare, Joan Carles I, i la seva marxa a Emirats Àrabs Units.

La visita del rei amb el cap de l'Executiu pretén transmetre normalitat després de la polèmica que va generar l'absència del rei Felip en l'acte amb els jutges a Barcelona fa dues setmanes i de les crítiques que els ministres d'Unides Podem van abocar contra ell en acusar-lo de maniobrar contra el Govern central.L'última ocasió en què el rei Felip va ser a Barcelona va ser al novembre de l'any passat, en l'estrena de la princesa Elionor a Catalunya per assistir als Premis Fundació Princesa de Girona.