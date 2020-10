Les escoles catalanes sobrepassen els 32 mil alumnes i docents confinats

09.10.2020 | 11:39

Un total de 30.634 alumnes (2,1%), 1.565 docents i personal d'administració i serveis (0,95%) i 241 membres de personal extern de les escoles i instituts de Catalunya estan en quarantena aquest divendres a la Covid-19.Es tracta de dades actualitzades pel Departament d'Educació a través de l'aplicació Traçacovid, desenvolupada per la conselleria per a informar sobre les xifres de contagis i confinaments a les escoles i instituts. Segons el departament, no hi ha cap centre totalment confinat a Catalunya per decisió de les autoritats epidemiològiques.

Els grups estables de convivència en quarantena després d'haver detectat al menys un cas positiu de Covid-19 són avui 1.330 dels 72.000 grups creats per a aquest curs escolar, cosa que significa que el 1,85% dels grups està confinat. El total de positius acumulats per Covid-19 des que va començar el curs és de 4.936, dels quals 4.409 són alumnes, 482 són docents i personal d'administració i serveis i 45 personal extern.