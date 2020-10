La Diputació de Barcelona lidera la reactivació econòmica de la província

Contingut patrocinat

09.10.2020 | 04:00

La Diputació mobilitza 30 milions d'euros en un Pla per reactivar el desenvolupament econòmic local, que reforça l'ocupació i el teixit empresarial dels pobles i ciutats de Barcelona.

La crisi de la COVID-19 ens ha deixat un món nou, ara en ple procés de reactivació. Cal reinventar-se, ampliar competències i repensar els models de negoci. La Diputació, conscient del valuós paper dels ajuntaments en aquest context, posa a disposició dels municipis 30 milions d'euros a través de plans de reforç i suport a les estructures econòmiques locals i, especialment, de nous programes i polítiques públiques que assentaran les bases per situar de nou l'economia en el camí del creixement, la sostenibilitat i el benestar social. Per a que ningú, cap treballador, cap empresa, quedi enrere.

La triple T: treball, talent i tecnologia

L'ús intensiu de la tecnologia ha estat una necessitat davant la coronacrisi, tant per part de les persones com dels negocis i les institucions. Per aquest motiu, la Diputació de Barcelona promou una nova política pública dotada amb 10 milions d'euros on la tecnologia és el motor transformador i l'eina multiplicadora d'oportunitats de progrés econòmic i social en els municipis de la província.

El programa ambiciona, en primer lloc, detectar les necessitats reals que tenen les persones i les empreses de cada territori relacionades amb la tecnologia, fer partícip el teixit socioeconòmic i fomentar la col·laboració publicoprivada i publicopública.

En segon lloc, es persegueix disminuir la bretxa tecnològica de les persones, millorar la seva ocupabilitat i facilitar-ne la inserció laboral. Així, el programa inclou formació professionalitzadora de base tecnològica a mida de les necessitats empresarials detectades. El resultat és doble: desenvolupar les competències digitals dels participants i augmentar les oportunitats d'accedir a feines més qualificades i millor remunerades.

Finalment, el programa pretén impulsar la competitivitat de les empreses minimitzant l'impacte de la crisi i acompanyant-les en el procés de digitalització i (re)definició dels seus models de negoci.

Per tant, el TTT esdevé una política proactiva a tots els municipis de la província que impulsa un model de creixement sostenible, competitiu i que minimitza les desigualtats socials.

Ocupació estable i de qualitat

Atenent una de les principals reivindicacions dels ajuntaments de la província, en aquest Pla de reactivació econòmica la Diputació destina bona part dels recursos als Plans Locals d'Ocupació. Així, són 12 milions d'euros els que dedica a reforçar i impulsar aquests plans, essencials en el foment de la contractació estable, la formació i la capacitació professional; i que la Diputació de Barcelona impulsa des del 2014. Els Plans Locals d'Ocupació s'adrecen, preferentment, a persones en situació d'atur i/o vulnerabilitat amb un doble objectiu: proporcionar-los uns ingressos econòmics mentre milloren el seu currículum professional.

Atès l'increment de l'atur, és cabdal actuar de forma immediata i els Plans Locals d'Ocupació esdevenen instruments contundents per pal·liar l'efecte més directe de la crisi: la destrucció d'ocupació. Les tres modalitats de suport, combinables entre elles, són: la contractació directa de persones per part de les administracions públiques locals, les subvencions a la contractació en empreses privades i el desenvolupament d'activitats formatives.

Estructures municipals fortes

Un dels pilars del Pla de reactivació de la Diputació se centra en el fet que les persones i les empreses més afectades per la pandèmia tinguin, en el seu municipi, la millor atenció possible a les seves necessitats.

Per aquest motiu, la Diputació de Barcelona destina 5 milions d'euros a reforçar les estructures de promoció econòmica i ocupació locals, entenent aquests serveis com a essencials per a la recuperació econòmica.

Els Serveis Locals d'Ocupació, cabdals a l'hora de gestionar les ofertes de feina de les residències i centres de gent gran en els moments d'emergència sanitària i davant l'increment de l'atur, han augmentat els seus usuaris exponencialment. Amb el reforç econòmic de la Diputació de Barcelona, aquests dispositius podran incrementar la seva plantilla un 55%, beneficiant 50.000 usuaris potencials i oferint els seus serveis al 60% de la gent aturada. Els Serveis Locals d'Ocupació cobreixen actualment el 85% del territori, treballant en xarxa per oferir feines dignes a les persones i els millors professionals a les empreses. L'any passat més de 35.000 persones van trobar feina gràcies a aquests serveis.

El Pla també preveu que les Oficines Tècniques Laborals incrementin el seu personal un 40%, atès l'augment de les persones afectades per angoixa i depressió, beneficiant unes 800 persones usuàries. A dia d'avui hi ha 18 Oficines Tècniques Laborals a la província, que vetllen perquè les persones amb un trastorn de salut mental trobin una feina digna.

Pel que fa a les empreses, aquest paquet de mesures també preveu ajudes als Centres Locals de Serveis a les Empreses, per a que puguin augmentar en un 40% la seva capacitat de resposta als nous usuaris, beneficiant 30.000 persones emprenedores i 15.000 empreses. L'objectiu és, en aquest sentit, triple: que les empreses puguin parar el cop, repensar els models de negoci i atendre un nou perfil de persones emprenedores. Els Centres Locals de Serveis a les Empreses cobreixen actualment el 98% del territori, acompanyant les persones emprenedores i empresàries en la gestació, creació, posada en marxa i consolidació d'activitats econòmiques. L'any passat van atendre prop de 75.000 persones emprenedores i 36.000 empreses.

També podran ampliar al voltant d'un 15% la plantilla els Observatoris de Desenvolupament Econòmic, que recopilen, organitzen, generen i difonen informació territorial d'interès per a la presa de decisions.

Mercats digitalitzats, mercats en línia

Amb l'objectiu d'afavorir el negoci dels mercats municipals però, també, de millorar els equipaments públics, la Diputació destina 1 milió d'euros al programa Mercats en línia. El pla dona suport econòmic a la seixantena d'ajuntaments que disposen de mercat municipal a la província de Barcelona, 93 en total, per a la contractació d'una plataforma tecnològica de comerç electrònic. I és que, durant l'estat d'alarma provocat per la COVID-19, el tiquet de compra als mercats va augmentar d'un 18% gràcies, en part, a les experiències dels paradistes que han explotat la venda per internet.

Aprendre del present per repensar el futur

El Pla per a la reactivació econòmica dels municipis de Barcelona forma part del Pla de Xoc de la Diputació per pal·liar els efectes de la crisi econòmica i social provocada per la COVID-19. També es fixa, però, en els nous escenaris, planificats o no, als quals ens aboca la nova normalitat. És en aquest sentit que preveu suport econòmic, per exemple, a diverses proves pilot de les APEU (Àrees de Promoció Econòmica Urbana).

