La patronal de l'oci exigeix la dimissió de la consellera de Salut

08.10.2020 | 11:35

La patronal dels locals d'oci nocturn FECASARM ha expressat aquest matí la seva indignació i ha exigit que la consellera de Salut, Alba Vergés, rectifiqui la seva decisió de fer-se enrere en l'acord per reobrir les discoteques i sales de ball "o que dimiteixi".El Departament de Salut ha decidit "congelar" la resolució que havia de permetre a partir d'avui l'obertura de locals dedicats a l'oci nocturn, com discoteques i sales de ball, davant l'augment de l'índex de rebrot del coronavirus a Catalunya, malgrat haver-ho pactat amb el sector, que ja tenia tot preparat per reobrir avui. Segons han indicat fonts d'aquesta conselleria, "des que es va treballar aquesta resolució, hem vist que l'índex de rebrot ha pujat i els indicadors dels propers dies apunten que podria haver-hi més pujades".

En un comunicat, el secretari general de FECASARM, Joaquim Boadas, ha anunciat que acudiran als tribunals per presentar demandes de responsabilitat patrimonial i ha criticat que "els continus canvis de criteri i les decisions errònies i contraproduents de Salut han arruïnat més de 30.000 famílies, i algú n'ha de respondre".Boadas ha explicat que, davant l'acord i l'anunci de reobertura dels locals d'oci nocturn, molts empresaris ja havien tret treballadors de l'ERTO, contractat artistes, comprat productes, anunciat la reobertura i venut entrades de cara al cap de setmana.Els empresaris de sector han conegut la decisió de la conselleria aquesta matinada, quan ja tenien tot a punt per reobrir a partir d'avui i fins i tot reserves per al cap de setmana.

"El més xocant de tot és -segons Boadas- que aquesta decisió arriba justament poc més de 24 hores després que la Generalitat anunciés que el Procicat havia donat llum verda a la reobertura i reconegués que el sector de l'oci nocturn legal no era el causant de l'augment dels contagis que s'havia produït els últims dos mesos, perquè els locals havien estat tancats".

Boadas ha criticat durament els "canvis de criteri sobtats, decisions equivocades i, a més, contraproduents" del Departament de Salut i ha recordat que la Generalitat ja va ser el 18 de juny la primera CCAA que va permetre l'obertura de les discoteques amb sales de ball i que 72 hores després se'n va desdir i va prohibir les pistes de ball.

Des del 24 de juliol, a Catalunya estan prohibides les activitats d'oci nocturn i segueixen tancades discoteques, sales de ball, karaokes i també els locals de prostitució.

La patronal del sector addueix que des del juliol els contagis no paren d'augmentar a Catalunya, el que demostra, segons ells, que "el responsable no ha estat la vida nocturna". "Ara, només 48 hores després que responsables del Departament de Salut reconeguessin que les activitats d'oci nocturn legal eren un clar aliat de cara a lluitar contra el botelló i que no eren les responsables dels contagis, la conselleria de Salut ha tornat a fer marxa enrere", s'ha queixat Boadas. "Això que ha fet novament el Departament de Salut no té nom i estem indignats. Han jugat novament amb el pa de més de 30.000 famílies que no es mereixen el que els estan fent, deixant-les en l'estacada sense cap ajuda econòmica", ha abundat.

Segons Boadas, "totes les decisions que han pres respecte al nostre sector han estat equivocades i contraproduents, perquè cada vegada que han tancat l'oci nocturn han augmentat els botellons i les festes il·legals, amb el consegüent augment de contagis"."Novament hem estat sacrificats injustament i equivocadament", ha afegit Boadas, que també acusa Vergés d'"haver actuat a traïció, enganyant el sector", i d'haver "jugat amb el pa dels seus fills, perquè ahir a la tarda, el secretari de Salut Pública, Marc Ramentol, va dir que el retard en la publicació es devia al fet que els serveis jurídics estaven fent una correcció formal del document abans de la seva publicació".

En realitat, segons Boadas, "no tenien cap intenció de publicar-lo, i això mentre els empresaris de sector s'anaven gastant el que no tenien en les últimes compres i preparatius, amb la confiança que podrien reobrir".La patronal FECASARM també ha criticat l'altra patronal del sector, Fecalon, per considerar insuficient l'acord amb la Generalitat i mantenir l'acampada a la plaça de Sant Jaume, el que, segons el parer de Boadas, "ha tensat massa la corda amb aquestes mobilitzacions i acampades i ha debilitat l'acord i donat més força a Salut per fer marxa enrere".