Més de 1.800 alumnes i 200 docents positius de Covid-19 en 10 dies a Catalunya

08.10.2020 | 12:12

Les escoles catalanes han registrat un total de 2.124 positius de Covid-10 en els últims 10 dies, dels quals 1.890 són alumnes (0,13% del total), 208 són professors i personal de l'administració i serveis (0,13%) i 26 pertanyen a personal extern.

Es tracta de dades actualitzades pel Departament d'Educació a través de l'aplicació Traçacovid, desenvolupada per la conselleria per a informar sobre les xifres de contagis i confinaments a les escoles i instituts.Segons el departament, avui dijous estan en quarantena a Catalunya 28.361 alumnes (1,92% del total), 1.505 PAS (0,92%) i 241 membres de personal extern de les escoles i instituts per la Covid-19. Únicament es manté totalment confinada l'escola d'educació infantil La Florida, de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès), a l'haver-se detectat més de dos casos positius en el mateix centre i per indicació de les autoritats epidemiològiques.

Malgrat que a Catalunya altres centres educatius compten amb més de dos grups confinats, les autoritats epidemiològiques no han considerat necessari el seu tancament total.Els grups estables de convivència en quarantena després d'haver detectat almenys un cas positiu de Covid-19 són avui 1.241 dels 72.000 grups creats per a aquest curs escolar, el que significa que l'1,7% dels grups està en quarantena.

Des que es va iniciar el curs, els casos de Covid-19 a les escoles i instituts ascendeixen a 4.570, dels quals 4.073 són alumnes, 458 són docents i personal d'administració i serveis i 39 casos s'han registrat entre el personal extern.