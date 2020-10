Macrooperació policial contra el tràfic d'heroïna

07.10.2020 | 11:28

Prop d'un miler d'agents dels Mossos, la Policia Nacional i la Guàrdia Urbana de Barcelona participen des de primera hora del matí en un macrodispositiu policial per desarticular diversos entramats criminals que controlen la venda i distribució d'heroïna al barri del Raval de la capital catalana. Segons ha informat la Policia de la Generalitat, en l'operació també s'han realitzat entrades i registres per ordre judicial a Cornellà i el Prat de Llobregat. Aquestes xarxes de narcotraficants solien vendre la droga als carrers. Fonts pròximes a la investigació han informatque, durant l'operació, es preveu efectuar més de 30 entrades i registres i detenir desenes de membres relacionats amb aquestes xarxes de venda de drogues. Els Mossos han activat un helicòpter i un dron policial per donar suport als agents que participen sobre el terreny en l'operació contra el narcotràfic que s'està desenvolupant al centre de Barcelona. Il·legal a la majoria dels països del món, l'heroïna (també coneguda com a diacetilmorfina, DCI), de la categoria dels opiacis, és considerada una de les més addictives i la d'acció més ràpida. A la dècada de 1920 la toxicomania per heroïna era ja un fet comú i en els anys següents països com els Estats Units o Itàlia en prohibiren la producció i la importació.