La jutge absol Tamara Carrasco, la CDR acusada de terrorisme

07.10.2020 | 11:39

Una jutge de Barcelona ha absolt Tamara Carrasco, la CDR detinguda l'abril de 2018 acusada de terrorisme i que va estar més d'un any confinada a Viladecans (Baix Llobregat) per ordre de l'Audiència Nacional,perquè no ha apreciat que cometés el delicte de desordres públics pel qual va ser jutjada. En la sentència, la titular del jutjat penal número 25 de Barcelona absol Carrasco, en concloure que el missatge d'àudio que va difondre per WhatsApp a un grup d'amics amb el contingut d'una assemblea dels autodenominats Comitès de Defensa de la República (CDR) no va donar "cap consigna" per encoratjar desordres públics. Després de ser detinguda el 10 d'abril de 2018 per la Guàrdia Civil per ordre de l'Audiència Nacional en una causa per terrorisme, rebel·lió i sedició, Carrasco va estar fins al maig de 2019 confinada sense poder sortir de la població de Viladecans, en la qual viu, per ordre judicial, fins que finalment el cas va recaure en un jutjat de Barcelona, rebaixat a un delicte d'incitació als desordres públics. En el judici, celebrat el passat 28 de setembre, la Fiscalia va demanar per Carrasco una pena de set mesos de presó, al "impartir directrius" sobre els talls de carreteres i altres accions que els CDR van dur a terme durant la Setmana Santa de 2018.