La Covid suma 1.585 nous positius en un dia a Catalunya

07.10.2020 | 12:26

L'epidèmia de Covid-19 continua creixent a Catalunya, amb un índex de creixement potencial o risc de rebrot (EPG) que s'ha situat en 234,1, dinou punts més que ahir -més de 200 és risc molt alt-, amb 1.585 nous positius notificats en les últimes 24 hores. Terrassa segueix sent la població catalana número 12 pel que fa al major risc de rebrot, amb 427,9 punts.Segons les dades de l'evolució epidemiològica actualitzades avui dimecres pel Departament de Salut de la Generalitat, el nombre de persones hospitalitzades és de 821, vint menys que la vigília, de les que 169, tres menys que ahir, estan a l'UCI, que és el mateix nombre de pacients greus de Covid que hi havia el 29 de maig. El total de casos confirmats de coronavirus des de l'inici de la pandèmia s'ha situat en 175.596, fet que suposa 1.585 nous casos des d'ahir, dels quals 149.747 són positius confirmats per PCR, 1.477 d'ells en les últimes 24 hores. El total de morts per la Covid-19 se situa avui en 13.425, dos d'ells comunicats en les últimes 24 hores, tot i que la xifra de morts per coronavirus en els últims set dies s'ha disparat fins a 92, la xifra més alta d'òbits en una setmana des que ha rebrotat la segona onada de l'epidèmia. El risc de rebrot (EPG) -que és l'índex de creixement potencial de l'epidemia- s'ha disparat a 234,1, quan ahir era 215,1, per sobre del llindar dels 200, que indica un risc molt alt que l'epidèmia es descontroli, a prop del 238 que ha estat l'índex més alt en aquesta segona onada, que es va registrar el passat 22 de setembre.

També ha crescut la velocitat de reproducció de la malaltia (Rt), que avui és d'1,21, és a dir, cada infectat contagia una mitjana de més d'una persona, quan la setmana passada aquest índex estava per sota d'un i ahir era d'1,13. Per comarques, les que tenen avui un major risc de rebrot (EPG) són la Cerdanya amb un EPG de 716,5, la Segarra (683,2), el Priorat (651,8), el Baix Ebre (581,5), Osona (476,4), la Terra Alta (464,6), la Val d'Aran (453,6), el Berguedà (425,4), les Garrigues (392,1), el Gironès (362,6 ) i la Noguera (361,1), mentre que tres comarques, l'Alta Ribagorça, el Pallars Sobirà i el Pallars Jussà estan en risc baix -per sota de 30-. La comarca del Barcelonès, la més densa i poblada de Catalunya, té un risc de rebrot de 283,4, un total de 29 punts més que ahir, i una velocitat de transmissió de virus (Rt) d'1,33, quan ahir era d'1,22, i això malgrat les mesures restrictives anti-Covid aplicades des de fa diverses setmanes a l'àrea metropolitana de Barcelona.Pel que fa als municipis, els que tenen un major risc de rebrot (EPG) són Tortosa (1,095,8), Puigcerdà (981,7), Salt (806,4), Vic (800,4), Manlleu (772, 6), Vilafant (690,5), Sant Adrià de Besòs (677,9), Balaguer (611), Castellar de Vallès (566,9), Canovelles (557,4), Montcada i Reixac (505,1), Amposta (451,7), Terrassa (427,9), l'Hospitalet de Llobregat (404), Girona (368,4), Santa Coloma de Gramenet (365,4), Sant Cugat del Vallès (353,1), Granollers (334,8), Igualada (322,6), Figueres (314), Rubí (306,8), i Reus (301,4) A Barcelona ciutat, el risc de rebrot EPG avui és de 252,7, vint-i punts més que ahir, amb un índex Rt de velocitat de transmissió de 1,33, quan ahir era d'1,22.