Redacció

06.10.2020 | 12:57

El PDeCAT ha fet un pas més cap a la seva separació de JxCat i ha proposat als seus consellers nacionals iniciar ja un procés de primàries per a triar al cap de llista del partit per a les pròximes eleccions catalanes. El consell nacional del PDeCAT, màxim òrgan entre congressos presidit per Mercè Conesa, es va reunir el dilluns en sessió extraordinària per via telemàtica, en ple procés d'allunyament de JxCat, el nou partit que lidera Carles Puigdemont.