Matadepera supera Pozuelo com municipi de més renda

Matadepera ha superat al madrileny Pozuelo de Alarcón com la localitat amb major renda per habitant d'Espanya, en arribar a una mitjana de 218.788 euros en l'exercici 2018. Segons l'estadística d'IRPF per municipis de l'any 2018 publicada aquest dimarts per l'Agència Tributària, Matadepera ha escalat del quart al primer lloc entre les localitats de més de 1.000 habitants després de multiplicar per quatre la seva renda bruta mitjana, que en 2017 era de 55.579 euros.

Pozuelo de Alarcón baixa així del primer al segon lloc amb una renda de 79.506 euros, un 9% més, seguit dels també madrilenys Boadilla del Monte (61.910 euros), que repeteix posició, i Alcobendas (68.842 euros), que escala un lloc.

Els segueixen els barcelonins Sant Just Desvern (58.875 euros), Sant Cugat (57.565 euros) i el madrileny Majadahonda (54.506 euros).

Avinyonet del Penedès (Alt Penedès), que en l'exercici 2017 era el segon municipi de major renda amb una mitjana de 57.843 euros, rebaixa aquesta xifra a la meitat (28.347 euros).

Per contra, Zahínos (Badajoz) es manté com el municipi de més de 1.000 habitants de menor renda, amb 12.459 euros per habitant de mitjana tot i experimentar un notable repunt des dels 11.480 euros de l'exercici anterior.

El segueixen del Palmar de Troya (Sevilla), amb 12.560 euros, els pacenses Puebla de Obando (12.575 euros) i Higuera de Vargas (12.661 euros) i Tornavacas (12.965 euros) (Cáceres).

La renda bruta mitjana a nivell nacional és de 27.632 euros