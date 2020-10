El Constitucional rebutja suspendre la inhabilitació de Torra

06.10.2020 | 13:42

El ple del Tribunal Constitucional (TC) ha rebutjat suspendre de forma urgent l'execució de la sentència que va condemnar l'expresident de la Generalitat de Catalunya Quim Torra a any i mig d'inhabilitació, encara que sí ha admès a tràmit el seu recurs d'empara contra la resolució de Suprem.

Fonts jurídiques han informat a Efe que el Constitucional ha desestimat per unanimitat la mesura cautelaríssima plantejada per la defensa de Torra que demanava deixar en suspens la pena d'inhabilitació que va confirmar la Sala II de l'Alt Tribunal.

En canvi, sí que ha admès a tràmit el recurs d'empara contra la sentència que el va condemnar a un any i mig d'inhabilitació per no fer cas de l'ordre de la Junta Electoral Central (JEC) que l'obligava a retirar una pancarta de suport als presos del procés d'edificis públics en la campanya electoral del 28A.