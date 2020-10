Proposta d'una llei electorial parcial per la Covid-19

05.10.2020 | 11:51

La Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat ha fet arribar avui al Govern un informe que planteja un paquet de mesures, que haurien de quedar recollides en una "llei electoral parcial", per blindar la celebració de les properes eleccions catalanes enfront de la pandèmia de la Covid-19. L'informe, de 57 pàgines va ser sol·licitat el passat 3 d'agost pel llavors president de la Generalitat, Quim Torra, que va demanar a la Comissió Jurídica Assessora un dictamen sobre el dret de vot dels catalans en una situació de pandèmia.Per garantir la seguretat de les votacions, l'informe suggereix aprovar una "llei electoral parcial" que inclogui mesures que requereixin "empara legal", com ara reservar franges horàries de votació per electors vulnerables o en quarantena, allargar els horaris de votació, establir més d'una jornada de votació o desplaçar una urna a l'exterior del col·legi electoral.