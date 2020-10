Maria del Mar Bonet, Carla Simón i el Tricicle, Premis Cultura del CoNCA 2020

05.10.2020 | 12:41

La cantant Maria del Mar Bonet, la cineasta Carla Simón, la companyia Tricicle, el Centre d'Art i Natura de Farrera (CAN) i el projecte musical Xamfrà són els cinc artistes i entitats distingits aquest any pel Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (CoNCA) amb els Premis Nacionals de Cultura. En un acte celebrat aquest matí, el plenari del CoNCA, format per Vinyet Panyella, Margarida Troguet, Jordi Font, Salvador Casals, Edmon Colomer, Núria Iceta i Miriam Porté, ha donat a conèixer els guardonats del 2020, als quals considera "una expressió magnífica de qualitat, prestigi, passió i professionalitat".Una de les novetats d'aquest any, "amb l'objectiu d'augmentar el prestigi i la visibilitat" dels premiats és el compromís del CoNCA de difondre la seva obra al llarg dels propers dotze mesos, fins a la concessió de l'edició de 2021. Al llarg dels seus 45 edicions, els Premis Nacionals de Cultura han reconegut la tasca de 380 creadors, professionals i entitats de el sector cultural català.