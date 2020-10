L'Ajuntament podrà utilitzar els darrers 5 milions de romanents santcugat.cat L'Ajuntament podrà utilitzar els darrers 5 milions de romanents

L'Ajuntament podrà utilitzar els darrers 5 milions de romanents

02.10.2020 | 19:09

L'Ajuntament de Sant Cugat podrà gastar tots els romanents de tresoreria i el superàvit de què disposa per fer front a la crisi social i econòmica generada per la Covid-19. En concret són 4.999.047,55 euros municipals que fins ara, a causa de les regles fiscals i els objectius de dèficit, no es podien...