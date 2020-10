Torrent situa per al 14 de febrer les eleccions si no hi ha investidura

02.10.2020 | 12:33

El president del Parlament, Roger Torrent, ha situat aquest divendres per al 14 de febrer les pròximes eleccions catalanes si no hi ha abans una investidura i vencen tots els terminis que conduiran a una convocatòria automàtica després de la inhabilitació de Quim Torra com a president de la Generalitat.

En declaracions a RAC 1, Torrent començarà a partir d'avui a obrir consultes amb els grups parlamentaris per explorar si hi ha algun candidat amb "expectatives reals de poder ser investit" president, una hipòtesi en aquest moment remota, ja que les forces independentistes, que disposen de majoria, no preveuen investidura.

Si en aquesta ronda de consultes detecta que no hi ha un candidat amb "expectatives reals de guanyar un debat d'investidura", Torrent ha explicat que no convocarà un ple d'investidura perquè seria "fallida" i només serviria per "promoure" els interessos d'un partit, tot i que Cs estudia presentar recurs si això passa.

En el seu lloc, ha dit, actuarà com suggeria un informe dels serveis jurídics del Parlament, emetent un acte equivalent que "certifiqui aquesta situació" i activi el compte enrere de dos mesos, transcorreguts els quals, si no hi ha hagut investidura, seran convocades automàticament eleccions per a 54 dies després.

Els terminis marcats fins a aquestes eventuals eleccions portarien a celebrar-les automàticament el 10 de febrer del 2021, un dimecres "laborable i escolar", però Torrent, amb el seu acte equivalent després de la ronda de consultes amb els grups, disposarà de cert marge per afinar la data final i encaixar-la un diumenge, el 14 de febrer.