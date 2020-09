Pere Aragonès ja assumeix les funcions de president de la Generalitat

30.09.2020 | 11:27

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) ha publicat aquest dimecres el decret mitjançant el qual el vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, "substitueix" el president de la Generalitat inhabilitat, Quim Torra.

El decret, que porta la signatura de tots els consellers del Govern, ha estat publicat després de la reunió extraordinària del consell executiu català, convocada a les 9.00 hores per aprovar precisament aquest tràmit i formalitzar el nou rol d'Aragonès, que assumeix el gruix de les funcions presidencials, encara que amb certes limitacions.

"El vicepresident de la Generalitat i conseller d'Economia i Hisenda substitueix el president de la Generalitat", estableix l'article 1 del decret, si bé l'article 2 puntualitza que Aragonès "exerceix les atribucions de la presidència de la Generalitat d'acord amb els límits propis d'una substitució i d'un govern en funcions".

Això significa, per exemple, que Aragonès no pot plantejar una qüestió de confiança, ni nomenar o revocar consellers, ni convocar eleccions, com tampoc pot impulsar des del Govern en funcions un nou projecte de pressupostos ni altres projectes de llei.