Aturada l'activitat a l'escorxador de Sabadell per 53 positius de coronavirus

Redacció

30.09.2020 | 13:25

L'escorxador de Sabadell ha hagut d'aturar la seva activitat després que s'hagin detectat mig centenar de casos positius de coronavirus entre la plantilla. CCOO d'Indústria lamenta la greu situació que s'ha produït en aquest escorxador de Sabadell, on hi ha, segons aquest sindicat, 53 treballadors que han donat positiu per coronavirus. Es tracta de tot el personal de la secció de matadors, per la qual cosa a direcció de l'escorxador s'ha vist obligada a aturar l'activitat de l'empresa.CCOO d'Indústria de Catalunya denuncia, en un comunicat, que l'empresa Maper Carns no ha dut a terme cap protocol preventiu ni ha aplicat les mesures de seguretat necessàries davant la situació de pandèmia de la Covid-19, posant en "risc la seguretat i la salut dels seus treballadors i treballadores. L'empresa no ha pres cap mena de mesures als espais comuns, menjador i vestuaris, per mantenir la distància social, una situació que ha derivat en els contagis", afegeix. A l'escorxador s'han fet testos de manera massiva després que tres treballadors informessin que havien donat positiu durant el cap de setmana.