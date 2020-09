Catalunya suma 1.910 positius i 9 morts, però baixa la velocitat de contagi

La crisi del coronavirus

29.09.2020 | 11:30

Catalunya ha sumat 1.910 nous contagis i nou morts més per Covid-19 en les últimes 24 hores, tot i que millora les seves dades epidemiològiques amb una velocitat de transmissió del virus (Rt) que ha tornat a baixar de un i s'ha situat en 0,94, és a dir cada infectat contagia menys d'una persona de mitjana.

Segons les dades actualitzades aquest dimarts pel Departament de Salut de la Generalitat, el nombre de pacients hospitalitzats puja a 800, nou més que ahir, dels quals 139 estan a l'UCI, cinc més que el dia abans, mentre que els morts des de l'inici de la pandèmia ascendeixen a 13.328, nou d'ells reportats en les últimes 24 hores.

El risc de rebrot EPG, que és l'índex que indica el creixement potencial de l'epidèmia i es calcula multiplicant els casos dels últims 14 dies per cada 100.000 habitants per la velocitat de transmissió de virus (Rt), segueix una tendència a la baixa , tot i que el risc segueix sent alt -més de 100- i avui s'ha situat en 163,43, mentre que ahir era de 172,35, el diumenge era a 194,56 i dissabte a 207,59.