El president del Col·legi de Metges de Barcelona demana a Ayuso que tanqui Madrid

La crisi del coronavirus

28.09.2020 | 12:42

El president del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona (COMB), Jaume Padrós, ha demanat avui a la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ordeni el tancament perimetral de Madrid "per responsabilitat i solidaritat".

En un tuit, Padrós ha escrit: "Demano a Isabel Díaz Ayuso que ordeni el tancament perimetral de Madrid. Per racionalitat, per responsabilitat, per solidaritat".

El president dels metges de Barcelona també ha proposat a les autoritats catalanes que modifiquin l'horari d'entrada i sortida d'escoles, universitats i empreses per evitar aglomeracions en el transport públic.

"Em consta -ha assenyalat Padrós en un altre tuit- que el transport públic està al màxim de freqüència. Si el problema està centrat sobre les hores punta, no es podrien aplanar les aglomeracions de les hores punta modificant les hores d'entrada i sortida d'escoles, universitats i empreses? És una proposta".