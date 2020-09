Iceta dóna suport a tramitar els indults dels presos

24.09.2020 | 12:15

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha donat suport aquest dijous la tramitació dels indults als presos independentistes per part del Govern espanyol ja que no fer-ho, ha dit, "seria prevaricació", i ha considerat "imprescindible" la reforma del delicte de sedició en el Codi Penal.

En unes declaracions a TVE, el líder del PSC ha recordat "l'embolic" que va provocar el 2017 quan ell va indicar que els presos podien ser indultats, mentre que ara ja s'han començat a tramitar, que és una cosa que considera "normal" perquè "el Govern no pot deixar de tramitar unes peticions d'indult".

"No pot ficar aquestes peticions en un calaix, estaria prevaricant si ho fes", ha subratllat Miquel Iceta, que no obstant això, no ha volgut pronunciar-se sobre si els indults s'han de concedir quan finalitzi la tramitació o no.

Ha recordat, però, que els líders independentistes ja fa tres anys que són a la presó, una situació personal "que és duríssima" per a qualsevol persona que hagi de viure-la, i ha apuntat que "som molts els que considerem que cal fer passos endavant per solucionar el problema".