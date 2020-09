La Cerdanya recorda les restriccions de mobilitat per al pont de la Mercè

La Cerdanya, amb un alt risc de contagis per coronavirus.

La crisi del coronavirus

24.09.2020 | 12:02

La comarca de la Cerdanya, a través d'institucions com l'ajuntament o l'hospital transfronterer, recorda aquest dijous, primer dia del pont de la Mercè a Barcelona, les restriccions de mobilitat imposades pel Pla d'Emergències de Protecció Civil de Catalunya (PROCICAT).

Aquesta zona del Pirineu presenta un elevat índex de contagis de coronavirus i l'arribada massiva de visitants procedents de la capital catalana es contempla com un risc que les taxes s'incrementin en els propers dies.

A través de les xarxes socials, tant ajuntament com a hospital destaquen que, durant quinze dies, es recomana no sortir de casa a la Cerdanya si no és indispensable.

A això s'hi suma que el conseller d'Interior, Miquel Sàmper, demanava aquest dimecres a la ciutadania que eviti desplaçaments a zones com la Cerdanya aprofitant el pont de la Mercè.