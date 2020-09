Torra es nega a declarar al TSJC en la seva segona causa per desobediència

Torra ha arribat a Palau de Justícia acompanyat per la plana major de l'independentisme

Torra ha arribat a Palau de Justícia acompanyat per la plana major de l'independentisme Enric Fontcuberta/EFE

23.09.2020 | 11:36

El president de la Generalitat, Quim Torra, s'ha negat a declarar davant del jutge de Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que investiga la seva segona causa per desobediència per no fer cas d'una ordre judicial perquè retirés de la Generalitat una pancarta a favor dels polítics presos.

Torra, que ha arribat a Palau de Justícia acompanyat per la plana major de l'independentisme, ha comparegut davant del jutge instructor Carlos Ramos tot just uns minuts, en els quals li ha comunicat la seva voluntat d'acollir-se al seu dret a no declarar, ni tan sols a la seva defensa.

El president havia estat citat a declarar de nou com a investigat aquest dimecres, mentre el Suprem segueix meditant si confirma la condemna a inhabilitació per desobediència que li va imposar el TSJC