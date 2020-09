Justícia tramitarà la setmana que ve els indults als condemnats pel procés

23.09.2020 | 11:40

El ministre de Justícia, Juan Carlos Campo, ha anunciat aquest dimecres que el seu departament començarà la setmana que ve a tramitar les peticions d'indult per als condemnats per delictes de sedició per la seva participació en el procés de independència de Catalunya.

Així ho ha manifestat Juan Carlos Campo en la sessió de control al Govern del Congrés a una pregunta de la portaveu de JxCat al Congrés, Laura Borràs, sobre la deriva en què està instal·lada la justícia espanyola

El titular de Justícia ha explicat a més que el Govern central manté la seva idea de reformar en el Codi Penal, entre d'altres delictes, els de rebel·lió i sedició per adaptar-los a la nova realitat social i amb la normativa d'altres països