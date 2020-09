Els Mossos van detenir dos lladres a Sant Cugat

SANT CUGAT

23.09.2020 | 16:41

Detinguts dos lladres enxampats quan intentaven robar en una casa a Sant Cugat del Vallès. Havien entrat en un altre habitatge al que van tornar perquè s'havien deixat una motxilla. L'operatiu policial es va fer el dilluns al barri de Sant Francesc. A les sis del matí, els mossos van rebre el requeriment d'un home que havia patit una temptativa de robatori. Va sentir bordar els gossos, s'havia aixecat del llit i havia vist tres homes accedir a casa seva pujant el mur del jardí. Els lladres van fugir. Els policies no van trobar ningú, però hores després, a les deu del matí, el mateix veí va alertar els mossos: els lladres havien tornat a casa seva perquè s'havien deixat una motxilla al jardí. L'havien amenaçat. Els mossos van recollir la motxilla i va reprendre la recerca. Molt a prop van localitzar un grup de quatre joves. Dos coincidien amb la descripció donada per la víctima. Un d'ells intentava accedir a una altra casa pujant per una barana per tal d'accedir a la terrassa. Els mossos el van enxampar in fraganti. Els dos individus, un d'ells amb molts antecedents, van ser detinguts. L'endemà van sortir dels jutjats en llibertat amb càrrecs.