DAMA Matadepera convida a Jan Baca per parlar de cinema

DAMA Matadepera convida a Jan Baca per parlar de cinema

Matadepera

21.09.2020 | 16:57

L'entitat DAMA Matadepera recupera dijous una de les conferències que va haver d'ajornar-se per l'adveniment de la pandèmia, el passat mes de març. Es tracta de la xerrada que portarà per títol "Una mirada al cinema de Jan Baca", i en ella el cineasta conversarà amb el periodista Albert Beorlegui. La cita, com sempre oberta a tothom, tindrà lloc a les vuit del vespre al Casal de Cultura.

A banda de la seva faceta com a arquitecte, Jan Baca (Terrassa, 1934), ha estat un prolífic i guardonat director de cinema amateur, amb una filmografia d'una setantena de títols i, entre d'altres, vint medalles d'or de la UNICA, el concurs internacional de cinema amateur.

A l'acte es parlarà de pel·lícules, de les constants del cinema de Baca i es projectarà un dels seus films més premiats, "Un casament" (1990), que es va rodar a Can Vinyers.