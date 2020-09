La UAB inicia un procediment administratiu contra un professor negacionista

Efe

18.09.2020 | 12:16

Els serbis jurídics de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) han iniciat un procediment administratiu davant del cas d'un professor que es nega a utilitzar la mascareta i incita els seus alumnes a no usar-la.

Fonts de la UAB han assenyalat a Efe que "després d'estudiar el cas, els serveis jurídics han proposat les mesures a emprendre i han iniciat el procés de notificació a l'interessat".

Fins que no es tingui constància del rebut de notificació per part del professor "no es faran públiques les mesures que la universitat prendrà si el docent persisteix en la seva actitud", segons la UAB, que ha afegit que "en cap cas permetrà que ningú deixi d'usar mascareta o vulneri les normes de seguretat ".

El deganat de la Facultat de Ciències de l'Educació de la UAB va tenir coneixement que un dels seus professors es negava a fer servir la mascareta a classe i al recinte universitari, per això va posar el cas el coneixement del rectorat, segons les mateixes fonts.

A principis d'aquesta setmana, el Consell de l'Estudiantat de la UAB havia denunciat el cas al seu compte de twitter: "Un docent negacionista pressiona les alumnes perquè no segueixin el protocol de la Covid, no permet l'ús de mascareta ni de gel hidroalcohòlic i es nega a portar mascareta. Diu que no respectarà mesures absurdes imposades per un experiment social massiu".

Els alumnes d'Educació es van dirigir a l'òrgan màxim de representació i govern dels estudiants, al qual van enviar una carta de denúncia en què apareixen suposades cites de professor afirmant que "la distància social és només per controlar-amb el 5G i saber on estem en cada moment "," jo no porto mascareta perquè no vull atemptar contra la meva salut ", o "les multes que imposa el Govern són il·legals".

Els estudiants han denunciat també que en no observar-se les mesures de seguretat "poden posar en perill a menors, ja que fan les pràctiques en escoles d'infantil i primària".